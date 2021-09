Nuovi regole per ottenere un alloggio Erp

Lo ha deciso il Consiglio regionale: decade il criterio dei 5 anni di residenza in Toscana, nuovi obblighi per la documentazione sul reddito

FIRENZE — Con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, il Consiglio regionale ha approvato alcune modifiche alla legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, adeguandola a recenti sentenze della Corte Costituzionale.

La Lega aveva presentato più di 2.000 emendamenti al testo ma poi è stato trovato un accordo con le forze di maggioranza per inserire una norma concepita per evitare abusi e gli emendamenti sono stati ritirati. Alla fine le nuove norme sono state approvate senza voti contrari.

Nella nuova legge è stato eliminato il criterio dei 5 anni di residenza in Toscana per avere diritto a un alloggio pubblico ma sono stati introdotti altri criteri di premialità per la formazione delle graduatorie a partire già dai 3 anni di residenza o di attività lavorativa sul territorio regionale.

Inoltre è stato introdotto l’obbligo per i cittadini che non autocertificano residenza fiscale in Italia di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. Sono esclusi i possessori dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.