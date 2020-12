Nuovo Dpcm in arrivo ma Zaia gioca di anticipo

Entro domani Conte firmerà il Dpcm con le zone rosse di Natale. Il Veneto si porta avanti: dal 19 Dicembre stop agli spostamenti fra Comuni dalle 14

ROMA — Continua il confronto fra le regioni e il governo e fra i membri stessi dell'esecutivo sulle nuove restrizioni per il periodo delle festività natalizie. Un'ora dopo l'altra prende sempre maggior quota l'ipotesi che Toscanamedianews ha anticipato ieri sera: ferma restando la chiusura dei confini regionali dal 21 Dicembre al 6 Gennaio, a partire dal 24 Dicembre scatterà una vera e propria zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, con divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o necessità, divieto di spostamento fra Comuni, negozi chiusi ad eccezione di quelli che vendono beni e servizi essenziali, bar e ristoranti aperti solo per l'asporto. Le date in ballo sarebbero:

- 24, 25, 26 e 27 Dicembre

- 31 Dicembre, 1, 2 e 3 Gennaio.

Negli altri giorni resterebbero invece valide le regole delle zone arancioni. Se lo schema non è ancora completato è perchè il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta mediando per ottenere alcune deroghe relative agli spostamenti e agli incontri fra congiunti. Quindi nel testo finale del Dpcm ci potrebbero essere ulteriori novità.

Nel frattempo il governatore leghista del Veneto Luca Zaia si è portato avanti: alla luce del notevole incremento di casi positivi e di morti per Covid registrato nel sua regione rimasta sempre in zona gialla, Zaia ha deciso di emanare un'ordinanza che vieta gli spostamenti fra i Comuni del Veneto a partire dalle ore 14, da sabato 19 Dicembre al 6 Gennaio.

"Prendo delle misure perchè non possiamo aspettare - ha detto Zaia - Oggi abbiamo un terzo in più dei ricoverati per Covid in ospedale rispetto al Marzo scorso. Nella stessa situazione sono il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia che fanno parte di un unico bacino epidemiologico. Alla luce di questa situazione, nonostante tutti i parametri ci garantiscano la zona gialla, ho deciso di prendere un provvedimento che cerca di scongiurare un aggravamento della situazione".