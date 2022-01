Operaio cade nel frantumatore di inerti, tragedia sul lavoro

Quirinale, Letta: «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per la soluzione»

L'incidente mortale è avvenuto in un impianto di lavorazione del calcestruzzo. La vittima aveva 51 anni. La disperazione della famiglia e dei colleghi

BIBBIENA — Poco dopo le 10 si è verificato un terribile incidente mortale sul lavoro in località Nave, all'interno di un impianto per la lavorazione del calcestruzzo.

Per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto in un macchinario per la frantumazione di materiali inerti ed è deceduto. L'uomo aveva 51 anni. Sposato con due figli, abitava nel Casentino.

I colleghi, disperati, hanno subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Talla ma purtroppo i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'operaio.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli addetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl. L'azienda, con il piazzale, è stata chiusa per consentire i rilievi necessari alla ricostruzione della tragedia e all'accertamento di eventuali responsabilità.

Un familiare della vittima ha raccontato che il 51enne era un operaio esperto e sempre molto attento nelle operazioni dell'impianto.

"Ogni morte ci pone tanti interrogativi - ha commentato il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli - Oggi è un giormo di lutto e di dolore per l'intera comunità. La vittima era un operaio esterto e conosciuto da tutti, la sua morte ci lascia senza parole".

