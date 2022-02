Pietre tombali nel bosco, nessun reperto umano

Nella zona di Trespiano dove sono state rinvenute le pietre non stati individuati resti ossei o umani. Lo ha dichiarato l'assessore Martini

FIRENZE — Nell'area in cui i rappresentanti di un comitato cittadino hanno rinvenuto pietre tombali e altri elementi lapidei non sono stati ritrovati resti ossei o umani.

Lo ha detto in Consiglio comunale l'assessore del Comune di Firenze Alessandro Martini.

"I resti ossei dei defunti sono tutti al loro posto e non ce n'è traccia in questa discarica - ha precisato l'assessore - Sono state ritrovate murature varie ed elementi di contorno risalenti agli anni '70, quindi a oltre 50 anni fa. Tutto materiale piuttosto vecchio, motivo per cui non sarà facile risalire agli autori del gesto (ovvero chi ha trafugato e abbandonato le pietre tombali) che cercheremo di individuare".