La terza dose le permette l'intervento che la salva dal tumore

Grazie alla vaccinazione contro il Covid una giovane donna gravemente malata ha potuto portare a termine l'iter chirurgico e passare il Natale a casa

PISA — Storia a lieto fine per una giovane donna malata di tumore. Grazie alla somministrazione della terza dose di vaccino è stato portato a termine nell'ospedale di Pisa un delicatissimo iter chirurgico che ha previsto un intervento al fegato svolto in due fasi e mai eseguito prima nel mondo: la divisione dell'organo in due parti.

Si tratta di un'operazione che fino a quel momento era stato solo studiata e teorizzata ma mai applicata.

Terminato l'iter chirurgico la paziente, che vive in Liguria, è stata dimessa e ha potuto passare il Natale a casa.

"Con ogni probabilità - ha spiegato l'azienda ospedaliero-universitaria di Pisa - se a Settembre la paziente non avesse ricevuto la terza dose di vaccino, la sua storia chirurgica si sarebbe complicata. Invece ha potuto completare il secondo tempo chirurgico nei tempi previsti e terminare la quarantena a casa, senza mai positivizzarsi".

A Febbraio la donna aveva subito una prima operazione particolarmente difficile per rimuovere con un’unica procedura 20 metastasi distribuite in tutto il fegato.

Dopo 6 mesi la malattia si è ripresentata, coinvolgendo la via biliare e la vena porta. "Questa volta - hanno spiegato dall'Azienda ospedaliera universitaria pisana - la situazione non appariva più gestibile chirurgicamente dato che oltre alla complessità tecnica dovuta alla necessità di ricostruire vena porta e via biliare, il volume del fegato residuo sarebbe stato inferiore al 20%, quindi incompatibile con la vita, a causa dell’insufficienza epatica che si sarebbe verificata dopo l’intervento".

È stato dunque necessario fare un intervento mai fatto prima per far sì che il fegato residuo potesse aumentare di volume. I medici sono giunti alla conclusione che l’unica possibilità fosse ricorrere all’epatectomia con tecnica Alppss, intervento molto rischioso ma l’unico in grado di assicurare la maggiore crescita possibile del volume del fegato residuo: "Si tratta di una chirurgia che prevede due interventi a distanza di 8 giorni l’uno dall’altro. Nel primo intervento si divide il fegato in due parti, nel secondo si rimuove la parte con la malattia rimasta in sede per aiutare la parte sana a rigenerare e crescere. La tecnica chirurgica Alpps è stata descritta per la prima volta nel 2012 ma non è mai stata applicata per trattare una ripresa di malattia dopo aver già rimosso venti metastasi distribuite a tutto il fegato".

A Ottobre il dottor Lucio Urbani ha eseguito il primo tempo chirurgico durante il quale il fegato è stato diviso in due parti e contemporaneamente sono state ricostruite la vena porta e la via biliare e 8 giorni dopo, il secondo tempo per rimuovere la parte di fegato malata e lasciare la piccola parte di fegato sano, che è cresciuta fino a un volume compatibile con la vita.

La degenza complessiva è stata di due settimane. Ma proprio tra i due tempi chirurgici, la giovane paziente ligure ha dovuto affrontare la quarantena Covid, perché si era positivizzata la vicina di letto, nella stanza di degenza. La gestione del secondo tempo chirurgico durante la quarantena è diventata una criticità sia organizzativa che clinica, essendosi sommate le incognite legate alla procedura chirurgica con quelle di una eventuale infezione Covid.