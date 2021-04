Un mese in zona rossa e 166 casi Covid in 24 ore

L'andamento dei contagi non pare voler arretrare. I macrodati odierni vedono anche oggi il Pistoiese col tasso del 56,91 su 100.000 abitanti

PROVINCIA DI PISTOIA — Dopo più di un mese in zona rossa, anche nelle ultime 24 ore sono 166 i contagi da coronavirus Covid-19 emersi sul territorio provinciale pistoiese. Ieri erano stati 134, il che segna un nuovo incremento - quanto meno in termini assoluti - nell'intera area che si estende tra il capoluogo e la Piana, la montagna e la Valdinievole.

La popolazione complessiva nel Pistoiese è di 291.697 cittadini, dunque la cifra dei nuovi positivi colloca il tasso di incidenza odierno su 100.000 abitanti a 56,91 fronte di una media regionale del 44,41. A livello settimanale, invece, dal 26 marzo a ieri 1 aprile i positivi via via emersi sono in totale 831, per un'incidenza settimanale di 284 su 100.000 abitanti.

A pubblicare i dati odierni è da Pescia il sindaco Oreste Giurlani sul suo profilo Facebook. Gli ulteriori dati su eventuali decessi e sul dettaglio territoriale anche comune per comune dai bollettini ufficiali di Regione Toscana e Asl Centro non sono ancora stati resi disponibili.