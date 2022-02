Volontario clown porta a porta in tempo di Covid

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

La Valdera è impazzita per Marco Salutini, volontario tra Misericordia e Vigili del fuoco ha deciso di portare sorrisi nelle case dei cittadini

PONSACCO — Ha deciso di stare vicino ai bambini e portare i sorrisi direttamente a casa delle persone, con grande semplicità ed umiltà Marco Salutini è diventato un idolo nella Valdera toscana. Si è inventato un porta a porta dei sorrisi come clown a domicilio ma sceglie lui dove andare, a sorpresa.

Marco a 56 anni lavora in un supermercato come macellaio, è volontario alla Misericordia e nei Vigili del fuoco di Ponsacco "Sono due anni che, purtroppo, non possiamo andare nelle case di riposo o negli ospedali. Dovevo inventarmi qualcosa e, alla fine, ho deciso di portare avanti questo progetto personale".

Fa parte del gruppo "Sorrisi volontari", i clown che portano un po' di gioia a chi sta soffrendo e nelle ultime settimane ha deciso di fare un porta a porta del sorriso, andando a sorpresa in alcuni paesi della Valdera.

"Non possiamo andare negli ospedali, così ho deciso di andare porta a porta. Prima di Natale ho fatto solo Ponsacco, poi ho ricevuto tantissimi consensi e ho deciso che questa mia iniziativa doveva continuare - ha spiegato - vado in giro per la Valdera a sorpresa, senza fare annunci, altrimenti si potrebbero creare degli assembramenti. L'altro giorno sono stato a Treggiaia ed è stato stupendo: suonavo i campanelli e donavo un pupazzo ai bambini, cercando di intrattenerli".

Marco, infatti, riceve donazioni di giochi e pupazzi per bambini, che lui porta ai piccoli dei Comuni della Valdera. Con la sua auto, di giorno in giorno, decide dove andare e, travestito da clown, porta il sorriso con sé. "Di recente sono andato anche a Forcoli, consegnavo i pupazzini anche alle macchine dei genitori che si fermavano - ha continuato - qualcuno, magari all'inizio, pensa che sia lì per vendere qualcosa. Ma non è così: non voglio niente, lo faccio perché voglio farlo e per dare un po' di felicità a bambini e anziani".

"Farlo mi apre il cuore. Sono andato a trovare anche bambini con sindrome di Down, ma anche gli anziani che in questi anni sono spesso rimasti troppo soli - ha aggiunto - per me è una cosa normale, non capisco tutto questo clamore, anche se naturalmente mi fa piacere. Sono stato addirittura contattato anche da dei sindaci e, prossimamente, sarò in altre città".

"Da qualche tempo mi chiedono di andare un po' ovunque, sui social ricevo moltissimi inviti - ha concluso - per me non è niente di speciale, lo faccio con passione. È una mia iniziativa personale, ma ho alle spalle 6 anni di attività con i Sorrisi volontari della Misericordia di Ponsacco, con i quali ho svolto dei corsi specifici e mi sono perfezionato".