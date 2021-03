Crea caos al centro vaccini, caccia all'infiltrato

Calca per il vaccino anti-Covid al centro Pegaso, la Asl sta identificando la persona non autorizzata che ha procurato disordine negli accessi

PRATO — Si è intrufolato tra la gente in coda per vaccino anti-Covid dirigendo le persone tra i vari accessi non avendo però nessun diritto di farlo, creando così caos tra le persone in coda nonché assembramenti e calca.

A dirlo è la Asl Toscana centro in un comunicato stampa dove sottolinea che il caos che si è generato ieri pomeriggio al centro vaccinazioni Pegaso a Prato è da collegarsi a questa persona non autorizzata che ha procurato disordine negli accessi alla struttura.

"Alle 16.30 - scrive l'Asl - è stato rilevato l’intervento di persona non autorizzata che non ha permesso a circa 50 persone di stazionare nel secondo accesso da via Galcianese ed ha intimato a chi stava attendendo di ritornare sull’accesso principale da via Dossetti creando una sovrapposizione delle file e disordine nell’ordine di accesso".

Gli operatori presenti sono quindi intervenuti e nel giro di un’ora la situazione è stata risolta con la riapertura dell’ingresso da via Galcianese consentendo di proseguire le vaccinazioni con regolarità e concludendo la seduta nei tempi previsti.

"L’Azienda sta effettuando un approfondimento su quanto accaduto e sta identificando la persona non autorizzata che ha creato disordine negli accessi alla struttura".

Nel pomeriggio di ieri presso l’hub ex Creaf Pegaso 2 di Prato sono stati somministrati ben 264 vaccini, 176 dosi di Astrazeneca ed 88 moderna per le persone fragili. Mentre al piano terra della struttura sono proseguite con regolarità le vaccinazione degli ultra ottantenni da parte dei medici di medicina generale.