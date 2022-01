L'auto si ribalta, il conducente perde la vita

L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma è stato inutile

PRATO — Drammatico incidente queta mattina alle 7 all'incrocio fra via Livorno e via Lavarone: per cause in corso di accertamento un uomo di 81 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando che si è ribaltata, finendo la corsa a margine della strada.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto l'anziano dall'abitacolo per poi affidarlo ai sanitari del 118. L'uomo era in condizioni gravissime e tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Polizia municipale.