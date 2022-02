Covid, in Italia 58mila nuovi casi e 320 vittime

Dopo molte settimane, finalmente diminuiscono anche i decessi registrati negli ultimi 7 giorni. Nuovi casi in calo in 20 regioni su 21

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 57.890 nuovi casi di contagio da Covid, circa 2.000 in meno rispetto a ieri mentre le vittime aumentano passando da 278 a 320. In linea con i dati di ieri i tamponi processati, 538mila contro 555mila.

Negli ospedali i ricoverati nel reparti ordinari oggi sono 14.562, 565 in meno, e quelli in rianimazione 1.037, 36 in meno.

La Fondazione indipendente Gimbe, presentando il suo rapporto settimanale, ha sottolineato che i decessi, pur essendo ancora molto elevati, negli ultimi 7 giorni sono finalmente diminuiti del 16,2% rispetto alla settimana precedente, circostanza che non avveniva da molte settimane. Sempre in calo anche i ricoveri nei reparti Covid ordinari (-14,9% a livello nazionale) e nelle terapie intensive (-18,7%).

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Nella tabella del Ministero della salute sottostanze i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute