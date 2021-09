Contagi Covid a scuola, 100 classi già in dad

E' questo il numero delle classi già in quarantena dall'inizio dell'anno scolastico. In Puglia e Calabria le scuole devono ancora aprire

ROMA — Dal 6 Settembre gli alunni del Trentino Alto Adige sono rientrati in classe, i primi a farlo, e ad oggi, con le altre regioni che hanno iniziato l'anno scolastico, sono già un centinaio le classi in finite in dad per quarantene causate da contagi di Covid tra alunni e insegnanti. Per adesso mancano ancora all'appello Calabria e Puglia, dove gli studenti entreranno il 20 Settembre.

I primi casi si sono registrati a Bolzano, per poi trovare terreno fertile anche in Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna e Lazio. Le lezioni sono riprese da una settimana è già si contano già un centinaio di classi costrette a rimanere a casa, quindi a tornare a quella dad.

A dare i primi numeri sui contagi è il sindacato Anief, attraverso il presidente Marcello Pacifico, che chiede più distanziamento nelle classi e un numero maggiore di tamponi salivari per ora partiti solo nelle 'scuole sentinella' ma che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha già detto di voler estendere.



Il ministro all'Istruzione Bianchi, dal canto suo, tranquillizza "Sono situazioni specifiche, non sono decine, le stiamo controllando. Lo abbiamo scritto nel decreto del 6 agosto che laddove ci fossero state delle situazioni di contagio saremmo stati in grado di controllarle e così stiamo facendo. Parliamo di numeri limitati rispetto al totale che, con molta, gioia è ripartito".

Ad andare bene sono i controlli con la nuova piattaforma per il controllo del Green pass: "sta funzionando", dicono i dirigenti scolastici.