Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti

ROMA — Mentre il governo sta lavorando ad un decreto ponte con nuove misure per arginare il contagio, nelle ultime 24 ore sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia mentre le vittime sono 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. In totale le vittime raggiungono quota 75.332.

Torna invece a scendere il tasso di positività dopo l'impennata registrata negli ultimi giorni che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di ieri. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Continuano invece ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia: sono 14 in più rispetto a ieri. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.583, contro i 2.569 di ieri.

Nei reparti ci sono invece 23.075 persone, 127 in più di ieri. Aumentano i guariti o dimessi, 14.746, per un totale da inizio pandemia di 1.503.900.

I cittadini vaccinati sono 84.730 secondo i dati forniti alle ore 13 nel Report vaccini anti Covid-19 in continuo aggiornamento sul sito del governo.

Il Veneto guida sempre la classifica con il maggior numero dei casi odierni registrati, seguono Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio.

