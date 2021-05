Covid, in Italia 656 ricoveri in meno e 267 morti

«Si cerca Denise Pipitone in una botola», Piera Maggio lascia la trasmissione tv

Sono aumentati nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid, oltre 10mila e il tasso di positività sale al 3,2%. Solo tre le regioni con oltre mille contagi

ROMA — In Italia si continua a morire per Covid, nelle ultime 24 ore sono stati 267 (ieri 305) e raggiungono così quota 122.005 i decessi da Febbraio 2020. I nuovi casi registrati sono 10.585 (ieri 9.116) e il totale delle persone che hanno contratto il virus sale a 4.070.400, dall’inizio dell’epidemia.

Calano ancora le persone ricoverate negli ospedali italiani, 656 (ieri 255) in meno nei reparti Covid per un totale di 17.520 ricoverati. Nelle terapie intensive 55 in meno che portando il totale dei malati più gravi a 2.368.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 327.169 tamponi molecolari e antigenici circa 11mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta oggi al 3,2% (ieri 2,9%).

Sono invece 17.072 le persone guarite nelle ultime ore e il totale raggiunge 3.541.266. Gli attualmente positivi sono tutto 407.129, pari a 6.760 in meno rispetto a ieri.

Nella giornata odierna la regione con più casi è stata la Lombardia (1.557), Campania (1.447), Puglia (1.171), Piemonte (947) e Lazio (838).