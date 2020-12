Covid in Italia, altri 564 morti e 18.887 casi

I decessi sono quasi cento meno di ieri, ma hanno superato quota 60mila. Calano anche i contagi, ma sono stati fatti 30mila tamponi in meno

ROMA — Calano per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.887 nuovi positivi (ieri 21.052), ma con 31mila tamponi in meno, oggi infatti sono stati fatti 163.550 tamponi.

Dall'inizio dell'epidemia sono 1.728.878 persone (compresi guariti e morti) che hanno contratto il nuovo coronavirus, con questo incremento l'Italia supera il Regno Unito e diventa il sesto paese del mondo con più contagi, dietro a Usa, India, Brasile, Russia e Francia, tutte nazioni più grandi o molto più grandi dell'Italia.

Rispetto a ieri sono diminuiti anche i decessi, oggi 564, ieri 662. Il totale dei morti è di 60.078 da Febbraio. L'Italia è al quinto posto nel mondo per mortalità (rapporto tra deceduti positivi e popolazione italiana), con 994 morti su un milione di persone. Al primo posto c'è il Belgio, poi San Marino, Perù e Andorra.

Le persone guarite o dimesse tra ieri e oggi sono 17.186 (ieri 23.923). Gli attualmente positivi risultano essere 755.306 (ieri 754.169).

Il tasso di positività dei tamponi è dell' 11,55% (ieri 10,8%).

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali italiani, ad oggi ci sono 30.391 pazienti (233 più di ieri), di cui 3.454 in terapia intensiva (63 meno di ieri).

Le Regioni con il maggior numero di contagi sono oggi il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia Romagna (1.788) e il Lazio (1.632).