Covid in Italia, altri 662 morti, 21.052 i casi

I dati odierni sulla pandemia di Covid. Calano i contagi in 24 ore ma sono meno i tamponi il tasso scende al 10,8%. In Lombardia 111 morti

ROMA — Calano i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.052 nuovi positivi ma con 17mila tamponi in meno, oggi infatti sono stati 194.984. Dall'inizio dell'epidemia 1.709.991 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus.

Diminuiscono anche decessi, 662 nelle ultime ore (ieri 814) per un totale di 59.514 vittime da Febbraio. Le persone guarite o dimesse tra ieri e oggi sono 23.923. E gli attuali positivi risultano essere in totale 754.169, 3.533 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 10 sono risultati positivi.

Il Governo continua sulla strada della stretta anche per feste di Natale e il ministro Speranza in diretta tv su Sky ha ribadito: "Non possiamo permetterci una recrudescenza ulteriore, non vogliamo vedere i nostri presidi sanitari in una difficoltà assoluta, non vogliamo vedere questo numero purtroppo molto alto di decessi crescere ancora".

È il Veneto oggi è la regione più colpita con 3.607 nuovi casi, poi la Lombardia con 3.148. Seguono l'Emilia-Romagna con 1.964 casi, Puglia, Lazio con 1.783, Campania con 1.521, Piemonte con 1.456 e Sicilia 1.240.

Si allenta ancora la pressione sugli ospedali, sono state dimesse 1.043 persone dai reparti ordinari Covid e i letti in terapia intensiva occupato ad oggi sono 3.517, 50 unità in meno rispetto ieri.