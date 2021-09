Covid in Italia, altri 59 morti e 5mila nuovi casi

Si abbassa il tasso di positività e calano i ricoverati per Covid negli ospedali. La Sicilia è ancora la regione con più casi nelle ultime 24 ore

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid 59 persone (ieri 69). Con questo incremento le vittime per la pandemia diventano 129.766.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.522 (ieri 5.923), il totale dei contagiati da Febbraio 2020 sale a 4.590.941.

Gli attualmente positivi sono 129.918, cioè 1.663 meno di ieri. I dimessi e i guariti diventano 4.331.257, cioè 7.122 più di ieri.

I 5.522 casi odierni sono emersi dall'analisi di 291.468 tamponi, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è 1,9% (ieri 1,96%).

Sono 558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38, stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.230; si tratta di 5 persone in meno rispetto a ieri.

Le regioni con più casi sono Sicilia (929 su 19.292 tamponi), Lombardia (663 su 51.315), Veneto (530 su 38.154) e Toscana (495 con 18.198 tamponi).