Covid, in Italia altri 6.619 casi e 18 morti

Aumentano i positivi in Italia e cresce il numero di persone ricoverate nei reparti Covid degli ospedali italiani. Stabile il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 18 persone malate di Covid-19 (ieri 19). Con questi decessi le vittime per la pandemia in totale diventano 128.047.

I nuovi positivi al coronavirus sono 6.619, in aumento rispetto ai 6.171 di ieri. I casi accertati da Febbraio 2020 diventano 4.343.525.

I 6.619 casi odierni sono emersi dall'analisi di 247.486 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 224.790). Il tasso di positività è al 2,67%, ieri era al 2,7.

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 1.812, cioè 82 più di ieri. Nelle terapie intensive i malati ricoverati sono 201, in aumento di 7 rispetto a ieri.

Le regioni con più casi sono Veneto (1.046 casi con 42.282 tamponi), Lazio (845 casi con 30.063 tamponi), Toscana (720 casi con 13.506 tamponi) Sicilia (724 casi con 13.233 tamponi), Lombardia (678 casi con 36.583 tamponi), Emilia-Romagna (544 casi con 24.658 tamponi).