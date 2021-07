Covid, in Italia l'Rt balza a 1,57 e l'incidenza a 58

L'epidemia di Covid ha ripreso la sua corsa con la variante Delta che oramai è diventata prevalente. La bozza del nuovo monitoraggio Iss

ROMA — Sale ancora l'indice Rt a livello nazionale, passando a 1,57 da 1,26 della scorsa settimana e l'incidenza passa da 40 a 58 casi ogni 100mila abitanti. Un balzo in avanti dei due indici che segnano la circolazione del Covid e la replicabilità del contagio.

Questa settimana sono 20 le Regioni e Province autonome classificate a rischio Covid moderato e una, il Molise, a rischio basso. La scorsa settimana erano 19.

Sono questi - secondo quanto si apprende - i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss e del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora all'esame della cabina di regia e che saranno presentati come di consueto nel pomeriggio di oggi.

Rt e incidenza sono i due parametri che, insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione degli ospedali, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.

Per quanto riguarda il parametro dell'occupazione dei posti letto da parte dei malati di Covid in terapia intensiva o area medica, nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica: a livello nazionale il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 della scorsa settimana a 189 di oggi.

Aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana il tasso di occupazione delle aree mediche: il numero di ricoverati in queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611.