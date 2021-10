In Italia 25 decessi e 3.312 nuovi casi di Covid

Resta stabile il contagio da Covid a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati. Solo due regioni hanno registrato più di 330 nuovi positivi

ROMA — Sono 3.312 i nuovi casi di Covid registrati in Italia (ieri 3.405), da inizio epidemia sono stati contagiati 4.679.067 italiani. I decessi odierni sono stati 25 (ieri 52). In totale da Febbraio 2020 sono state 130.998 le vittime del Covid in Italia.

Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è dello 0,93%, in diminuzione rispetto a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono in totale 4.455.320, 4.187 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono in tutto 92.749, 903 in meno rispetto a ieri.

Sono 432 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 meno di ieri.

Tutte le regioni hanno registrato meno di 300 nuovi casi positivi ad eccezione di Veneto (457) e Sicilia (410).