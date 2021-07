In Italia 2.455 nuovi casi e 9 vittime del Covid

«Quando capì di me mia madre mi disse 'ho paura per te'», la senatrice di Forza Italia si commuove in Aula

Continua ad aumentare il contagio da Covid a fronte di un minor numero di tamponi effettuati. Calano ancora i malati ricoverati negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono 2.455 i nuovi positivi al Covid individuati sul territorio italiano, 300 in più rispetto a ieri a fronte di un decremento dei tamponi, 190mila contro 210.599. Il tasso di positività sale quindi all'1,3% contro l'1% di ieri.

Le vittime del virus inserite nel bollettino nazionale oggi sono 9 (23 ieri) .

C'è stata una ulteriore diminuzione dei pazienti ricoverati per Covid ordinari oggi sono 1.089, 19 in meno rispetto a ieri, aumentano invece quelli in terapia intensiva in gravi condizioni che oggi sono 153 , 2 in più.



Per quanto riguarda le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi, al primo posto c'è la Lombardia (381 nuovi casi) seguita da: Lazio e Sicilia (353 nuovi casi ), Veneto (318 nuovi casi), Campania (234 nuovi casi), Sardegna Toscana (173 nuovi casi) Emilia Romagna (167 nuovi casi) e Sardegna (112 nuovi casi).