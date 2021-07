Casi di Covid in aumento, 42,7% in più in Toscana

«Quando capì di me mia madre mi disse 'ho paura per te'», la senatrice di Forza Italia si commuove in Aula

Con la diffusione della variante Delta nell'ultima settimana in tutte le Regioni il virus torna a correre, tranne che in Basilicata e Valle D'Aosta

PRATO — I nuovi casi di infezione da Covid 19 tornano a salire in tutte le Regioni italiane e fra queste c'è anche la Toscana che nella settimana dal 7 al 13 Luglio ha visto un incremento del 42,7% rispetto alla precedente, mentre in Italia il dato è quello di un aumento del 61,4%.

L'incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente è dovuto alla progressiva diffusione della variante Delta.

Solo in Basilicata e Valle D'Aosta il contagio resta fermo. Lo sottolinea la fondazione indipendente Gimbe.

Per fare un esempio nella Asl sud est, nel periodo compreso fra il 13 e il 15 Luglio, ben 48 sono state contagiate dalla variante Delta, 17 in provincia di Grosseto, 5 nel Senese e 26 nell'Aretino.

Secondo la Fondazione indipendente Gimbe, il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dalla percentuale di cittadini con più di 60 anni che non ha ricevuto nemmeno la prima dose che sono oltre 4,77 milioni in Italia e quindi a rischio di malattia grave non coperti dalla doppia dose di vaccino.

In Toscana nella fascia 60-69 anni ha avuto le due somministrazioni il 57% del totale, oltre a un 27,2% con prima dose. Sempre in Toscana la percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 10,1% (media Italia 12,4%).

Anche se c'è stato un repentino aumento dei nuovi contagi, oggi se ne sono contati 173, resta tuttavia ampiamente al di sotto della soglia di saturazione la percentuale di posti letto di terapia intensiva (3%) e ordinari (1%) occupati da pazienti positivi al coronavirus.