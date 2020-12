In Italia 305 morti e 8.913 nuovi casi di Covid

Sale ancora il tasso di positività, è quanto emerge dal report nazionale nel giorno del Vax Day che ha visto anche l'Italia avviare la vaccinazione

ROMA — Nel giorno del Vaccine Day europeo in Italia sono 8.913 i nuovi casi rilevati nell'arco delle ultime 24 ore rispetto ai 10.407 positivi al tampone evidenziati a Santo Stefano nel report del ministero della Salute.

I deceduti aumentano e sono 305 rispetto ai 261 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 14,88 per cento in aumento rispetto al 12,8 di ieri. Sono 59.879 i tamponi effettuati, ieri erano stati 81.285 già in forte riduzione rispetto ai giorni precedenti.

In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.047.696, le vittime sono 71.925. Gli attualmente positivi in più sono 817 rispetto ai 1.055 di ieri, i dimessi e guariti sono 7.798 rispetto ai 9.089 di ieri.

In Italia nelle ultime 24 ore sono 148 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il totale dei presenti in rianimazione è di 2.580 pazienti. Il rapporto tra ingressi e uscite nelle 24 ore vede un saldo di 2 pazienti in meno rispetto al giorno precedente.

Nei reparti ordinari si trovano oggi 23.571 pazienti, 267 in più rispetto al giorno di Santo Stefano. Sono 555.609 le persone in isolamento domiciliare, 554 in più rispetto alle precedenti 24 ore.

La regione più contagiata dal virus è il Veneto con 3.337 nuovi casi giornalieri, seguita da Emilia Romagna con 1.283, Lazio con 977 e Sicilia con 682.

Il Molise ha registrato l'incremento di un solo caso in 24 ore.