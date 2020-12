In Italia 848 morti e 14.844 nuovi casi di Covid

Il rapporto fra nuovi positivi e tamponi scende sotto al 10% ma l'epidemia continua a mietere un numero troppo elevato di vittime, 165 solo nel Veneto

ROMA — Il dato salta all'occhio ogni giorno, ogni volta che si apre il bollettino quotidiano del Ministero della salute: quando mancano dieci giorni al Natale, in sole 24 ore sono morte in Toscana altre 846 persone positive al Covid, di cui 165 solo nel Veneto che oggi ha contato anche 3.320 nuovi contagiati, il numero più elevato fra tutte le regioni.

Continuano invece a migliorare i dati sui nuovi positivi che oggi sono 14.844 su 162.880 tamponi (ieri i test erano stati poco più di 103mila); il rapporto fra nuovi contagiati e totale dei tamponi quindi scende al 9,1%.

In calo anche i ricoverati in ospedale (-423) e nelle terapie intensive (-92) anche se la pressione sugli ospedali resta al di sopra delle soglie di sicurezza: 42% per i letti Covid ordinari (il limite è 40%) e 36% per i letti di terapia intensiva (il limite è il 30).

Oggi ci sono 21.799 guariti in più e gli attualmente positivi scendono a 667.303, quasi ottomila in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le regioni, come già scritto il numero più alto di nuovi casi è stato registrato in Veneto, 3.320 a fronte di 16.880 tamponi e con 45 ricoverati in più in ospedale.

Seguono in ordine decrescente:

- Lombardia con 2.404 nuovi casi a fronte di 27.676 tamponi e 28 ricoverati in più;

- Emilia Romagna con 1.238 nuovi casi con 15.770 tamponi e 17 ricoverati in più;

- Lazio con 1.159 nuovi casi su 15.612 tamponi e con 12 ricoverati in più;

- Piemonte con 1.106 nuovi casi su 18.330 tamponi e 5 nuovi ricoverati;

- Sicilia con 1.087 nuovi casi su 9.086 tamponi e 14 ricoverati in più;

- Puglia con 1.023 nuovi casi su 10.163 tamponi e 34 nuovi ricoverati;

- Friuli Venezia Giulia con 829 nuovi casi su 9766 tamponi e con 3 nuovi ricoverati;

- Campania con 647 nuovi casi su 8.441 tamponi e nessun ricoverato per Covid in più;

- Provincia autonoma di Trento con 377 nuovi casi su 1.722 tamponi e 3 nuovi ricoverati;

- Toscana con 332 nuovi casi su 8.572 tamponi e 15 nuovi ricoverati.