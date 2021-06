Italia sempre più bianca e 12 regioni hanno zero decessi

Ottimi segnali nella lotta al Covid. Restano gialle Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

ROMA — La domenica appena trascorsa è stata un giorno importante nella lotta alla pandemia di Covid-19. In Italia sono stati registrati 26 morti, il numero più basso dall'8 Ottobre scorso, quando furono 22. Inoltre in ben dodici regioni non ci sono stati decessi legati alla malattia Covid.

Queste regioni sono Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Lazio, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento (cioè Trentino Alto Adige), Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

In due grandi regioni come Lazio e Veneto gli zero decessi non si verificavano da Settembre scorso.

Da oggi le regioni che entrano in zona bianca sono Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia e Provincia autonoma di Trento.

Le regioni che rimangono in zona gialla sono Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Molti segnali incoraggianti sia a livello nazionale che a livello toscano, dove ieri è stato superato il traguardo delle due milioni e mezzo di dosi di vaccino anti-covid somministrate e dove continuano a calare i ricoveri. Tutte le altre regioni ancora gialle, ad eccezione della Valle d'Aosta, dovrebbero diventare bianche da lunedì prossimo.