Bimba frettolosa viene alla luce in ambulanza

E' nata nel tardo pomeriggio. I sanitari stavano trasportando la mamma positiva al Covid e già con forti contrazioni. Stanno bene entrambe

MONTERONI D'ARBIA — Aveva decisamente tantissima voglia di venire al mondo la bimba che, questa sera intorno alle 18,50, è venuta alla luce in ambulanza mentre la mamma veniva trasportata, con le contrazioni già avanzate e pertanto vicinissima al parto. La donna, di 39 anni, è positiva al Covid e quella appena nata è la seconda figlia.

La piccolina, così, ha visto la luce sulla strada provinciale 46 delle Ville di Corsano. Appena la donna è salita a bordo.

Il parto, come spiega la Asl, è avvenuto senza complicazioni né per la mamma né per la neonata. Dopo la nascita entrambe sono state portate in ospedale.