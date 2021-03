Stop alle vaccinazioni di avvocati e personale della giustizia

Vaccini in Toscana: agli avvocati sì, agli anziani no

Eiminata la finestra riservata a questa categoria dal sito web per la prenotazione del siero anti-Covid. Decollo lento per le liste delle riserve

FIRENZE — La Regione Toscana ha eliminato il canale prioritario per la vaccinazione anti-Covid riservato ad avvocati, magistrati e personale del settore giustizia. Sul sito prenota.vaccini.sanita.toscana.it è scomparsa la relativa finestra, mantenuta per qualche giorno in più solo per far recuperare le prenotazioni cancellate durante il periodo di sospensione del vaccino prodotto da AstraZeneca.

"La categoria relativa al personale degli uffici giudiziari non compare più alla luce delle ultime raccomandazioni del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione del SarsCov2" ha spiegato la Regione, investita da furiose polemiche per aver concesso questo canale preferenziale quando la vaccinazione di altre categorie di cittadini, come gli ultraottantenni, è in ritardo.

La notizia dello stop arriva proprio nei giorni in cui sta salendo la protesta nazionale dei magistrati per non essere stati inclusi fra le categorie considerate prioritarie nella campagna vaccinale. Il governo Draghi sta comunque lavorando alla proroga delle disposizioni anti-Covid da adottare nelle procure e nei tribunali. E di questo probabilmente la categoria si dovrà accontentare.

Per quanto riguarda invece le liste delle riserve per le vaccinazioni, ovvero delle persone che si rendono disponibili a precipitarsi in un centro vaccinale a fine giornata qualora avanzasse qualche dose, al momento sul sito web della Regione Toscana è disponibile solo quella per la categoria delle persone nate dal 1941 al 1951. Più di 3.000 le riserve che si sono già iscritte.