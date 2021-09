Incendio in tappezzeria, titolare in fin di vita per le ustioni

Nuovo, drammatico incidente sul lavoro in Toscana. Le fiamme sono divampate mentre l'uomo era solo. Strada chiusa per domare il rogo

TERRICCIOLA — Un incendio è divampato questa mattina in una tappezzeria nella frazione di Selvatelle, sulla via Volterrana. Il titolare, 45 anni, è stato ricoverato in gravissime condizioni per le ustioni riportate nel rogo e sarebbe in pericolo di vita. È l'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Toscana dove, dall'inizio dell'anno, si sono già verificate 25 morti bianche.

Secondo quanto riferito dal 118, il titolare della tappezzeria era solo nell'edificio e ha riportato ustioni estese a mani, torace e volto. I sanitari del 118 lo hanno intubato sul posto. Poi il trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Cascina e Castelfranco di Sotto. È arrivata anche un'autobotte da Pisa. La Sr 439 - via Volterrana è stata chiusa per agevolare le operazioni di spegnimento.



Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio.



Le operazioni di spegnimento in via Volterrana