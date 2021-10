L'ultima di Valentino Rossi, si commuove per la festa e lancia il casco ai suoi tifosi L'ultima di Valentino Rossi, si commuove per la festa e lancia il casco ai suoi tifosi

Attualità domenica 24 ottobre 2021 ore 16:11

In Toscana oltre 100mila vaccinati con la terza dose

Via agli open day in piazza per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid per chi rientra nelle categorie vaccinabili, i dati toscani