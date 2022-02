Toscana in zona gialla per altre 2 settimane

Soltanto una regione rimane in zona arancione, il Friuli Venezia Giulia così come restano in zona bianca solo Basilicata e Umbria

FIRENZE — E' in vigore da oggi l'ultima ordinanza del ministro della salute Speranza sulla nuova classificazione a colori delle regioni in base all'andamento dell'epidemia di Covid.

La Toscana, insieme alla Calabria, all'Emilia Romagna, alla Puglia e alla Sardegna, resta in zona gialla per altri 15 giorni.

Lasciano la zona arancione per quella gialla per i prossimi 14 giorni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta.

Rimane in zona arancione solo il Friuli Venezia Giulia così come restano in zona bianca Basilicata e Umbria.

Riassumendo: a parte le due regioni appena citate in zona bianca e il Friuli in arancione, per le prossime due settimane tutte le altre regioni, Toscana compresa, sono in zona gialla.

Qui sotto trovate l'ordinanza, scaricabile. Attenzione: in fondo al documento è specificato che la situazione potrebbe cambiare in caso di emanazione di nuove norme proprio sulla classificazione a colori delle zone di rischio Covid delle regioni. Quindi il governo non esclude novità anche imminenti.