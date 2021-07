Trovati 14 discendenti viventi di Leonardo

Sono discendenti diretti in linea maschile e 13 erano finora sconosciuti. Abitano in Toscana. Obiettivo: ricostruire il profilo genetico del genio

MILANO — Dopo decenni di studi e raffronti, uno studio pubblicato dal fondatore del Museo Ideale di Leonardo da Vinci Alessandro Vezzosi e dalla presidente dell'associazione Leonardo da Vinci Heritage Agnese Sabato sulla rivista Human Evolution ricostruisce di padre in figlio 21 generazioni di discendenti del genio, in pratica dal 1331 ad oggi, arrivando a identificarne 14 ancora viventi, di cui 13 fino ad oggi sconosciuti.

L'obiettivo della ricerca è ricostruire il profilo genetico di Leonardo. Come speigato dagli autori dello studio all'Ansa, i discendenti ancora in vita hanno un'età compresa fra 1 e 85 anni, vicino in Toscana fra Vinci e la Versilia e il loro dnz sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire allo studio internazionale "The Leonardo da Vinci Dna project" che coinvolge varie università e centri di ricerca fra cui il Dipartimento di biologia dell'Università di Firenze.