Il Covid uccide altri 6 toscani, 58 malati gravi

Continua la lunga scia delle vittime toscane del Covid. Aumentano le persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali toscani

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte altre 6 persone risultate positive al Covid-19, si tratta di 3 uomini e 3 donne con un'età media di 87,8 anni che vivevano 4 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo. In totale sono decedute 7.051 persone nella nostra regione.

I nuovi casi registrati sono stati 495 e rappresentano lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 41 anni circa: il 19% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più.

Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 9.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, di questi i ricoverati sono 448, di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Sono 9.519 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere (212 in meno rispetto a ieri).

Mentre sono 12.095 (40 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.889, Nord Ovest 5.382, Sud Est 1.824).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 76.201 i casi complessivi ad oggi a Firenze (158 in più rispetto a ieri), 25.315 a Prato (61 in più), 25.893 a Pistoia (58 in più),

- 14.561 a Massa Carrara (20 in più), 28.329 a Lucca (45 in più), 32.650 a Pisa (34 in più), 20.476 a Livorno (24 in più),

- 25.243 ad Arezzo (20 in più), 15.547 a Siena (44 in più), 10.740 a Grosseto (31 in più).



Sono 289 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 111 nella Nord Ovest, 95 nella Sud est.