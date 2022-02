Una taglia di 5.000 euro sul killer dei gatti

Circa 50 i felini uccisi. Sugli episodi indaga una criminologa. L'Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente: "Chi sa parli"

LIVORNO — L'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha aumentato da 3000 a 5000 euro la ricompensa per chi aiuterà ad individuare e denunciare i responsabili dell'uccisione di circa 50 gatti a Livorno. Per far luce sugli episodi, avvenuti nell'arco di 10 mesi, l'Ordine dei veterinari ha incaricato una criminologa.

"Sappiamo che quello delle ricompense è un metodo piuttosto crudo, ma non non vogliamo agire fuori dalla legge, anzi con questa iniziativa vogliamo invogliare la gente che sa a parlare - spiega Aidaa - Non accettiamo segnalazioni anonime ma prendiamo in considerazione quelle segnalazioni che porteranno alla condanna definitiva di questi criminali. La gente dovrebbe andare a denunciare per senso civico, ma a volte una piccola ricompensa può aiutare a sciogliere le lingue, e qui siamo di fronte a un crimine che non può e non deve restare impunito".