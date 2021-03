In bici urta un furgone e cade, un'auto la investe

La vittima dell'incidente mortale è una donna di 68 anni. In corso di accertamento la dinamica dell'impatto, testimonianze discordanti

MONTECATINI TERME — Secondo incidente mortale in poche ore in Toscana. Dopo il carabiniere che ha perso la vita stamattina a Firenze (vedi qui sotto l'articolo collegato), nel pomeriggio una donna di 68 anni è morta sul selciato di una strada alla periferia di Montecatini ma, nel suo caso, la dinamica della tragedia non è ancora chiara.

Secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale, la donna stava procedendo in bicicletta quando ha urtato un furgone parcheggiato da un lato della strada ed è caduta a terra battendo la testa. Altri testimoni hanno ampliato questa ricostruzione raccontando di aver visto un'auto investire la donna riversa sull'astalto per poi fuggire senza prestarle soccorso.

Le indagini proseguono e, per fare chiarezza sull'accaduto, i vigili urbani hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.