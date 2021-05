Vaccini dal 3 Giugno anche ai ragazzi da 12 a 15 anni

L'avvio ufficiale della vaccinazione anti-Covid degli adolescenti avverrà dopo il via libera dell'Aifa al siero Pfizer, previsto per lunedì 31 maggio

ROMA — "E' molto probabile che all'inizio della prossima settimana l'Aifa darà il via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer anche agli adolescenti fra i 12 e i 15 anni e noi siamo già in grado di procedere anche su questa classe di età". Con queste parole il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha confermato che dal 3 Giugno sarà dato il via libera non solo alla vaccinazione senza fasce di età (ovvero dai 16 anni in su visto che il vaccino per i bambini fino a 11 anni non è stato ancora messo a punto) ma anche ai ragazzi della fascia da 12 a 15 anni.

L'autorizzazione ufficiale dell'Ema (agenzia europea per i medicinali) all'utilizzo del siero di Pfizer su ragazzi dai 12 ai 15 anni è atteso per oggi. L'adeguamento dell'Aifa (Agenzia italiano del farmaco) è già stato annunciato dal presidente dell'ente per lunedì 31 Maggio.

La campagna vaccinale in Italia entra quindi in una nuova fase che comunque ruota intorno alla consegna, nel mese di Giugno, di almeno 20 milioni di dosi di siero anti-Covid cui 1,5 milioni sono destinate alla Toscana.

Il commissario Figliuolo al momento non ha ancora indicato un canale preferenziale per la vaccinazioni dai 12 ai 15 anni ma le singole regioni potranno organizzarsi autonomamente, scegliendo di utilizzare centri vaccinali, pediatri, medici di famiglia o farmacie. Toscana compresa.