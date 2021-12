Pauroso schianto e l'albero piomba sulle auto

Era quasi mezzogiorno quando una grossa pianta si è abbattuta per intero sulle vetture in sosta invadendo la strada dopo aver sfiorato i balconi

PRATO — Uno schianto pauroso e il grosso albero che piomba per strada sfiorando i balconi dei palazzi fino ad abbattersi sulle auto in sosta. E' accaduto attorno a mezzogiorno in via Leoncavallo a Prato.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco dal comando di via Paronese e per prima cosa hanno verificato che nelle vetture colpite non ci fossero occupanti.

La strada è completamente invasa dalla pianta che ostruisce la viabilità. La polizia municipale è presente per effettuare i rilievi al termine dei quali i vigili del fuoco potranno procedere alla rimozione dell'albero.