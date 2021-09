Circonvallazione, dopo 30 anni tagliato il nastro

Finalmente dopo tanta attesa inaugurata questa mattina l’arteria che libererà dal traffico il centro cittadino: spesi oltre 4 milioni di euro

RIGNANO SULL'ARNO — Oggi, 28 settembre 2021, è una data storica per Rignano. Dopo 30 anni, un investimento di 4.300.000 di euro, varie peripezie e intoppi tecnici e burocratici è stata inaugurata, e soprattutto aperta al transito, la nuova circonvallazione. Un’opera dai tempi biblici che finalmente ora libererà il centro abitato dal grande traffico soprattutto da quello pesante.

L’arteria è stata inaugurata stamani, presso la nuova rotonda di via Roma, dai sindaci della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella e di Rignano Daniele Lorenzini, insieme ai primi cittadini Mugnai di Figline-Incisa e Marini di Pontassieve (che ha la delega della Metrocittà per la viabilità di zona) e ai rappresentanti istituzionali di Reggello e della Regione Toscana.

Il costo complessivo dell’investimento è stato di oltre quattro milioni di euro e il tempo di esecuzione, da cronoprogramma di progetto (il secondo lotto dei lavori) è stato di 690 giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati consegnati il 26 agosto 2019 e ultimati il 24 settembre scorso.

Ma la storia della costruzione ha avuto tempi ben più lunghi, circa 30 anni: l’intervento è stato infatti realizzato in due lotti distinti. Il progetto del I lotto risale agli anni tra il 1990 ed il 1992, i lavori furono eseguiti a partire dal 1996 e ultimati quasi interamente negli anni successivi.

Con l'intervento portato a termine in questi giorni (II lotto) sono stati effettuati i lavori di completamento e messa in sicurezza delle principali opere d’arte, compresi quelli per il corretto inserimento ambientale delle stesse e le finiture del tracciato stradale già definito.