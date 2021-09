Viola è la nuova Miss Toscana

Trieste, sparatoria in centro: 8 feriti, uno in gravi condizioni

Viola Ciollaro, studentessa di Lucca, 19enne, è stata incoronata ieri sera a Casciana Terme. Al secondo posto Sara Galantuomini di Rosignano

CASCIANA TERME LARI — Viene da Lucca Miss Toscana 2021. E' Viola Ciollaro, incoronata ieri sera nella finale che si è svolta, come da tradizione, a Casciana Terme.

Viola ha prevalso di strettissima misura su Sara Galantuomini, 19enne di Rosignano e sulla senese Arianna Dionigi.

Per Viola Ciollaro, studentessa di 19 anni, una bella soddisfazione. Oltre alla grande passione per la moda, sogna infatti di diventare una pediatra e solo poche ore prima aveva sostenuto il test di ammissione alla facoltà di medicina dell'Università di Pisa. A tarda sera è poi arrivata l'incoronazione da reginetta del Granducato da parte del presidente di giuria, l'attore Paolo Conticini.

In totale saranno 8 le ragazze toscane che vanno alle prefinali nazionali di Miss Italia. Oltre alle prima tre classificate ci saranno anche Daniela Ruggirello di Livorno (Miss Miluna), Alice Baldini di Sesto Fiorentino (Miss Be Much), Rebecca Riccetti di Cascina (Miss Sorriso) Laura Sicca, di Lucca ( Miss Rocchetta Bellezza ), Vanessa Colecchia ( Miss Eleganza ).