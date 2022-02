Da Sanremo la dedica di Jovanotti a Cortona

Il cantante anche dal palco dell'Ariston ha voluto rendere omaggio alla sua città. E con Morandi è stata un'esplosione di energia

SANREMO — Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, uno dei cantautori italiani più apprezzati ed amati, ieri sera a Sanremo ha letteralmente "spaccato". A chiamarlo sul palco dell'Ariston la profonda e decennale amicizia con Amadeus e il sodalizio artistico con Gianni Morandi, in gara dopo 21 anni, che ha portato il duo a vincere la serata delle cover.

Ma non è finita qui. Il Lorenzo nazionale ha incantato tutti recitando una straordinaria poesia di Mariangela Gualtieri, sul senso profondo della vita, e non ha assolutamente dimenticato la sua Cortona. Il luogo dove vive da decenni, dove ha costruito la sua famiglia con la moglie Francesca, dove cresce la sua amata e combattiva figlia Teresa.

La città etrusca è nel cuore di Jovanotti. La porta sempre con sé. E' il suo mondo, la sua casa. E così ha intonato, con delicatezza ed emozione, "Che sarà", il brano di Migliacci su Cortona, il paese sulla collina.

Non solo, pare che Lorenzo abbia deciso di interpretarla solo mezz'ora prima di salire sul palco. Ed anche la sua partecipazione a Sanremo è stata una sorpresa per tutti. Per gli aretini, in particolare, un'emozione unica. Insieme all'esplosione di energia che ci ha regalato questo straordinario duo Morandi-Jovanotti. Insomma, coppia che vince non si cambia.

Ultima nota. Tra i membri dell'orchestra del Festival un altro cortonese. Il Maestro Francesco Santucci, primo sax del complesso al suo 31esimo Sanremo.