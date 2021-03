Albergo va a fuoco, mistero sulle cause

Nuovo decreto Draghi: sì a deroghe per riaperture locali, ma Italia senza regioni gialle fine al 30 aprile

L'incendio è divampato nel pomeriggio nella struttura attualmente chiusa. I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore nello spegnimento

CHIESINA UZZANESE — Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi al piano superiore di un albergo attualmente chiuso in via Vittorio Veneto a Chiesina Uzzanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini Terme e Pescia.

Il rogo è stato estinto ma le operazioni sul posto hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore e sono proseguite per lo smassamento e la messa in sicurezza dei locali.

Ignote, al momento, le cause che hanno provocato il divampare delle fiamme. La struttura ricettiva era chiusa in questo periodo, e non si segnalano persone coinvolte.