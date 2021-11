Boscaiolo colpito dal tronco di un albero

I grandi inquinatori piantano alberi contro la CO2 in cambio di crediti. Perché è un inganno

Incidente sul lavoro in cui è rimasto gravemente ferito un uomo. Trasportato alle Scotte di Siena è stato operato d'urgenza, è in prognosi riservata

CASTELNUOVO VALDICECINA — Stava tagliando alcuni alberi assieme al figlio quando è stato travolto da un arbusto che lo ha colpito sulla testa ed è caduto rovinosamente a terra privo di coscienza. E' l'ennesimo incidente sul lavoro in Toscana.

Questa volta a farne le spese è stato un boscaiolo di 53 anni, macedone. L'uomo è stato soccorso dal 118 con un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo Valdicecina e con l'elisoccorso Pegaso.

Trasportato in codice rosso all'ospedale Senese è stato operato d'urgenza alla testa e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi.