Mascherine gratis a ruba, insulti agli edicolanti

Il sindacato delle rivendite di giornali denuncia situazioni insostenibili per molti rivenditori che distribuiscono gratis le mascherine della Regione

TOSCANA — Da venerdì scorso migliaia di toscani si sono messi in fila davanti alle edicole per ritirare le mascherine filtranti gratuite messe a disposizione dalla Regione. E in molte località si sono verificati episodi incresciosi, gente che si innervosisce, qualcuno che tenta di passare avanti, qualcun altro che protesta, qualcuno che arriva a insultare e a minacciare, anche attraverso i social. Tempo tre giorni e molti degli edicolanti che hanno accettato di distribuire le mascherine senza alcun compenso ci stanno seriamente ripensando.

La conferma arriva da Daniele Domenici, segretario livornese del SiNaGi, il sindacato nazionale delle rivendite di giornali: solo a Livorno una quindicina di edicole hanno disdetto l'accordo relativo alla distribuzione gratuita delle mascherine. "Una decisione dolorosa ma irrinunciabile: la situazione sta infatti diventando insostenibile" ha detto Domenici.

"Molti edicolanti che con grande senso civico ed entusiasmo avevano accettato di partecipare al “progetto mascherine” della Regione stanno infatti ricevendo da giorni offese e minacce (sia verbali che tramite social): non è più possibile andare avanti così - prosegue Domenici - Una cosa simile sta avvenendo anche nei confronti di molti edicolanti che al progetto non hanno aderito (gli iscritti al Si.Na.G.I. che ad esempio hanno effettuato questa scelta sono una ventina): si ricorda a tal proposito che l'adesione al progetto della Regione non è obbligatoria bensì soltanto facoltativa".

"Le offese e le minacce sono atti che devono essere fermamente condannati: questi lavoratori hanno il diritto a ricevere la massima solidarietà - scrive ancora il segretario del SiNaGi - Forse la troppa pubblicità mediatica – attraverso la stampa, i canali tv ed i social - ha fatto credere al cittadino che le edicole fossero diventate esclusivamente centri di distribuzione mascherine e non più venditori di giornali e riviste, attività che è invece la nostra unica fonte di guadagno. Mi sono stati segnalati episodi ingiustificabili ed inqualificabili di cittadini che si sono scagliati contro edicolanti con una violenza verbale inaudita: proprio per questo in molti casi non è stato possibile neanche fornire il normale servizio di vendita di giornali ai propri clienti"

"Questi atti riprovevoli non possono esser tollerati e giustificati, ho visto ed ascoltato colleghi avviliti e scossi dopo quella che doveva esser una normale giornata lavorativa - conclude Domenici - Trovo intollerabile che adesso, a causa di un numero impressionante di cittadini “bramosi” di ottenere la propria mascherina gratuita senza rispettare le minime norme di buon senso, non si possa garantire il normale servizio ai propri clienti, ossia quelle stesse persone che non hanno mai abbandonato le loro rivendite di giornali nemmeno nel periodo del lockdown".