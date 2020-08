Covid, ecco cosa deve fare chi rientra dall'estero

Secondo le disposizioni nazionali e regionali sono tre i percorsi in base al Paese di provenienza previsti per le persone in arrivo dall'estero

FIRENZE — Covid d'estate fra persone che partite per le vacanze rientrano in Toscana dall'estero, vacanzieri e stranieri, tra ordinanze regionali e nazionali ma ecco come fare per tornare in Italia dai vari Paesi, sia quelli Schengen che Extra Schengen (compresi Bulgaria e Romania) o da Spagna, Malta, Grecia e Croazia.

In base alle recenti disposizioni nazionali e regionali sono tre i percorsi, differenziati in base al Paese di provenienza, previsti per le persone che arrivino in Italia dall'estero.

Chi arriva da Paesi Extra Schengen, dalla Bulgaria o dalla Romania.

Il cittadino che arrivi in Italia da Paesi Extra Schengen, dalla Bulgaria o dalla Romania deve registrarsi utilizzando il modulo on-line sulle pagine web del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (Sispc) all’indirizzo:

https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html

Sarà sottoposto, a prescindere dal risultato dei test, ad un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario (quarantena) con sorveglianza attiva da parte dell’Azienda sanitaria competente che provvederà a contattare telefonicamente il cittadino per valutare la situazione clinica e concordare l’effettuazione del tampone. L’esito del tampone sarà consultabile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) quindi tramite totem, app, sito web oppure anche attraverso il medico di famiglia. Non è previsto rilascio o invio di referto.

Chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Le persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono registrarsi utilizzando il modulo on-line sulle pagine web del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (Sispc) all’indirizzo:

https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html

Saranno contattate dall'Azienda Sanitaria per la programmazione del tampone (test molecolare) che avverrà nei centri “Drive Through”. L’esito del tampone sarà consultabile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) quindi tramite totem, app, sito web oppure anche attraverso il medico di famiglia. Non è previsto rilascio o invio di referto. Fino all’esito negativo del tampone tutti gli interessati saranno tenuti a rispettare un regime di isolamento.

Chi arriva da Paesi Schengen esclusi quelli diversamente indicati.



Fino al 7 Settembre possono entrare liberamente sul territorio nazionale i viaggiatori in arrivo da Francia, Germania, Spagna, Andorra, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Lussermburgo, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Liechtenstein, Cipro, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano.

Per chi rientra da altri Paesi in cui la circolazione è libera, il tampone viene praticato esclusivamente a coloro che ne facciano richiesta contattando il numero verde della Regione Toscana 800.55.60.60 che provvederà a segnalare il caso al Dipartimenti della Prevenzione competente.