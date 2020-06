In Toscana ripartono i centri estivi 0-3 anni

Al via anche le attività per i bimbi più grandi dove è previsto pernottamento. Gestori e genitori dovranno presentare un patto di corresponsabilità

FIRENZE — Da lunedì 15 Giugno possono aprire anche i centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni. Era già stato annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'emanazione del Dpcm e adesso sarà possibile anche in Toscana. Il presidente della Regione Enrico Rossi infatti ha firmato l'ordinanza apposita che detta le linee guida per i centri estivi per i bambini più piccoli ma sarà possibile riprendere le attività anche per quelli più grandi dove è previsto il pernottamento.

Per i bambini della fascia zero tre anni fino ad oggi non era stato possibile organizzare nessun momento di socializzazione o educativo. Erano stati dunque quelli più a lungo penalizzati dall'emergenza coronavirus. Un modo non solo per aiutare i bambini a riprendere la vita prima del lockdown ma anche aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi di lavoro.

L’organizzazione dei centri estivi da zero a tre anni e dei campi estivi (con pernottamento) da sei anni in su dovrà rispettare le misure per prevenire i rischi di contagio specificate nell’allegato all’ordinanza.

Chi proporrà un progetto per un centro estivo dovrà avere requisiti specifici per garantire la qualità del servizio. La scelta della Regione è quella di rivolgersi dunque a strutture qualificate. L’avvio delle attività dovrà essere comunicato al Comune attraverso la piattaforma Suap. Come per i centri estivi per i bambini più grandi dovrà essere sottoscritto dalle famiglie e i gestori un patto di corresponsabilità (il modulo è allegato sotto). La distanza tra le persone da rispettare è quella di un metro, ma si raccomanda il solito metro e ottanta.