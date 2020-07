Bimbo positivo, test per valutare nuovo focolaio

La Asl sud est ha effettuato oltre trenta tamponi ai contatti stretti del bambino di 3 anni risultato positivo al SarsCov2 in Valdichiana

FOIANO DELLA CHIANA — Dopo la notizia che il bambino di 3 anni di Foiano della Chiana è risultato positivo al Covid è scattata subito l'indagine epidemiologica da parte dell'Asl Toscana sud est.

Per capire se si può trattare di un nuovo microfocolaio familiare (in gergo cluster) l'azienda sanitaria locale ha effettuato oltre 30 tamponi naso faringei ai contatti stretti del bambino e mettere così in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio.

Per adesso non risultano parenti o familiari positivi al SarsCov2 e i risultati dei test, fa sapere l'Asl, saranno resi noti domani.

Il piccolo comunque è in buone condizioni, asintomatico e si trova al proprio domicilio.

La preoccupazione è quella che si possa trattare di un nuovo nucleo familiare colpito dal coronavirus dopo quelli individuati dalle autorità sanitarie toscane all'Impruneta (9 casi), Castelfranco-Piandiscò (4), Viareggio (10) e Cortona (4).

E' stato il sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati ad annunciare questa mattina il nuovo caso con un post su Facebook.

Sono 344 i bambini e i ragazzi al di sotto dei 19 anni che in Toscana sono risultati positivi al Covid-19 da inizio dell'epidemia, 164 maschi e 180 femmine. Il luogo di contagio per questi bambini avviene soprattutto in famiglia.