Il Covid insiste, altri 11 contagiati in Toscana

Sei dei nuovi casi individuati in Lucchesia. Nell'ultima settimana, sul territorio regionale, sono state infettate dal virus 72 persone

FIRENZE — Il Covid continua a colpire in Toscana. Per il secondo giorno consecutivo nel bollettino quotidiano della Regione sono stati inseriti 11 nuovi casi di infezione, 4 identificati perchè erano entrati in contatto con altri casi positivi già noti, 7 attraverso l'attività di screening sierologico. Due nuovi contagiati in particolare, di ritorno dall'estero, sono stati individuati grazie ai test effettuati nell'aeroporto di Pisa (vedi qui sotto l'articolo collegato).

Degli 11 nuovi contagiati, 6 vivono in Lucchesia, 2 a Pisa, 2 a Grosseto e 1 nel fiorentino.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi e le vittime restano 1.137. Sono invece 5 le nuove guarigioni per un totale 8.978 guariti (85,3% dei casi totali di infezione).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.893 tamponi per un totale di 438.634 dall'inizio dell'emergenza.

Crescono ancora, quindi, le persone attualmente positive al Covid in Toscana: in tutto sono 415, con un incremento del 2,5% rispetto a ieri. Di queste, 18 sono ricoverati in ospedale, lo stesso numero di ieri e senza nessuno che necessiti di terapia intensiva, 397 sono in isolamento a casa senza sintomi o sintomi lievi, 10 in più rispetto a ieri.

In aumento anche gli isolati sotto la sorveglianza attiva della Asl dopo un contatto con un contagiato: oggi sono 1.372 (32 in più rispetto a ieri), così ripartiti: Asl Centro 966, Asl Nord Ovest 310, Asl Sud Est 96.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.301 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 563 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa,

- 1.398 a Lucca (6 in più), 959 a Pisa (2 in più), 487 a Livorno,

- 695 ad Arezzo, 431 a Siena, 412 a Grosseto (2 in più).

Restano 471 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 per 100.000 residenti contro il 58,3 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3), ), Firenze (41,2) e Lucca (37,1, il più basso a Grosseto (11,3).