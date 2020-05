In Italia 100.704 malati, impennata di decessi

I pazienti attualmente positivi sono diminuiti di 239 nell'arco di 24 ore ma i morti in più rispetto all'ultimo bollettino sono 474

ROMA — L'epidemia di Covid-19 in Italia conferma la tendenza al rallentamento. L'ultimo bollettino della protezione civile nazionale, infatti, segnala che il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi, meno di ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione degli attualmente positivi, 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri, 17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri, mentre 81.808, pari al 81per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Brusca risalita del numero di decessi. Rispetto ai 269 di ieri, infatti, sono 474 e portano il totale a 28.710.

Dimessi e guariti sono invece 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Tra le regioni italiane, quella con il maggior numero di malati si conferma la Lombardia, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. Vediamo la situazione di oggi:

- Lombardia 36.667

- Piemonte 15.719

- Emilia-Romagna 9.323

- Veneto 7.431

- Toscana 5.365

- Liguria 3.598

- Lazio 4.452

- Marche 3.205

- Campania 2.721

- Provincia autonoma di Trento 1.282

- Puglia 2.954

- Sicilia 2.186

- Friuli Venezia Giulia 1.109

- Abruzzo 1.879

- Provincia autonoma di Bolzano 703

- Umbria 196

- Sardegna 730

- Valle d'Aosta 98

- Calabria 713

- Basilicata 191

- Molise 182

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

