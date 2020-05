Covid, nessun nuovo contagio in 4 regioni e in Alto Adige

Lieve risalita dei nuovi positivi rispetto a 24 ore fa ma l'epidemia continua a rallentare. Gli attualmente positivi sono 52.942, i nuovi decessi 78

ROMA — Rispetto all'incremento di soli 300 contagiati registrato ieri in Italia, l'aumento di nuovi positivi segnalato dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore risale a 397 ma va segnalato anche che l'Alto Adige insieme alla Basilicata, al Molise, alla Sardegna e alla Calabria non hanno registrato nessuno nuovo contagio nelle ultime 24 ore. E la Toscana continua ad avvicinarsi di giorno in giorno al contagio, pur senza averlo ancora raggiunto: 3 i casi in più di positività al Coronavirus registrati oggi.

Nel complesso, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia è di 230.555, mentre il numero totale di attualmente positivi scende a 52.942, con una decrescita di 2.358 assistiti rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali italiani, 521 pazienti sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri, 7.917 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 268 pazienti rispetto a ieri e 44.504 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

I morti, rispetto a ieri, sono 78 e portano il totale a 32.955. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 144.658, con un incremento di 2.677 persone rispetto a ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Ecco, nel dettaglio, la situazione dei casi attualmente positivi regione per regione:

- Lombardia 24.477 (in calo)

- Piemonte 6.941 (in calo)

- Emilia Ronagna 4.146 (in calo)

- Veneto 2.431 (in calo)

- Toscana 1.522 (in calo)

- Liguria 1.438 (in calo)

- Lazio 3.538 (in calo)

- Marche 1.575 (in calo)

- Campania 1.184 (in calo)

- Puglia 1.539 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 513 (in calo)

- Sicilia 1.430 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 375 (in calo)

- Abruzzo 909 (in calo)

- Prov. autonoma di Bolzano 179 (in calo)

- Umbria 42 (in calo)

- Sardegna 224 (in calo)

- Valle d'Aosta 31 (in calo)

- Calabria 238 (in calo)

- Molise 174 (in calo)

- Basilicata 36 (invariato)

Dati ProCiv

Elaborazione HTeT su dati ProCiv