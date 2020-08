Covid in Italia, meno casi ma aumentano i decessi

In auto sul nuovo ponte di Genova: «Lavorare in quarantena è stata dura, ma non ci siamo mai fermati»

Rallenta l'incremento dei casi giornalieri ma aumenta il numero dei deceduti rispetto alle ultime 24 ore. In 5 regioni non si segnalano nuovi casi

ROMA — In Italia calano ancora i casi di SarsCov2, nelle ultime 24 ore sono passati dai 239 in più registrati ieri ai 159 di oggi. Aumentano ancora i decessi passati in tre giorni dai 5 di sabato agli 8 di domenica ai 12 delle ultime 24 ore.

Il totale dei contagiati sale a 248.229. Gli attualmente positivi sono 12.474, cioè 18 in più rispetto al giorno precedente.

Ci sono 12 decessi in più che portano i decessi segnalati dall'inizio dell'epidemia a 35.166, rispetto ai 35.154 di ieri.

Il totale dei dimessi e guariti è pari a 200.589 contro i 200.460 di ieri, 129 in più.

I ricoverati con sintomi sono oggi 734 rispetto ai 708 di ieri. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, uno in meno rispetto ai 42 di domenica. Sono 11.699 oggi le persone in isolamento domiciliare rispetto agli 11.706 delle precedenti 24 ore.

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono le regioni con l'incremento maggiore di nuovi casi. Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria Valle d'Aosta e Basilicata non hanno segnalato nuovi casi. La Toscana ha registrato un incremento di 10 casi.