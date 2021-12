Mondiali di nuoto, 2 toscani nella staffetta d'oro

Lorenzo Zazzeri e Leonardo De Plano, entrambi fiorentini, hanno conquistato il titolo mondiale nella 4x50 con Alessandro Miressi e Manuel Frigo

ABU DHABI — L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x50 metri stile libero ai Mondiali in vasca corta in corso nell'emirato. E della squadra hanno fatto parte anche due campioni toscani, Lorenzo Zazzeri, 27 anni, e Leonardo De Plano, 22. Entrambi sono nati a Firenze.

Gli azzurri hanno concluso la gara in 1' 23" 61. Medaglia d'argento alla Russia (1' 23" 75) e bronzo all'Olanda (1' 23"78).

"Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto nella 4x100 - ha dichiarato Zazzeri ai microfoni di Rai sport - Onestamente volevamo entrare in acqua per vincere ma c'erano gli olandesi, gli americani, i russi, insomma, non era facile". "Siamo stati spettacolari - ha aggiunto De Plano - Non pensavo oggi di ritrovarmi campione del mondo con la staffetta. Non sono riuscito ad aprire troppo veloce ma comunque il tempo è buono. Siamo arrivati primi, è bellissimo".