Scontro auto-scooter, una ragazzina è grave

Milano, Melandri con i «no green pass»: «Qui per difendere il diritto dei ragazzi di fare sport»

A bordo del mezzo a due ruote viaggiavano due sedicenni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale

AREZZO — Un incidente stradale è prima delle 22 di sabato in via Marco Perennio ad Arezzo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter.

Sul mezzo a due ruote viaggiavano due ragazzi di 16 anni, un maschio e una femmina. Il giovane è stato trasferito all'ospedale San Donato in codice giallo, la ragazzi, che era in condizioni gravi, in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di automedica, due ambulanze della Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo. La polizia municipale ha eseguito i rilievi di legge.